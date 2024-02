Grave incidente | autobus carico di studenti finisce fuori strada e si ribalta

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) – Undi lineadisi èto in Italia, su unaProvinciale. Secondo le prime indiscrezioni il dramma si sarebbe consumato nel tentativo di evitare uno scontro frontale con un’auto. Coinvolta anche una vettura. Feritamente la persona a bordo della macchina, che è rimasta incastrata tra le lamiere. Leggi anche: Boom di virus fino a Febbraio, Pregliasco avverte gli italiani: “15 milioni di casi” Leggi anche: “Forum” in lutto per una morte improvvisa: cosa è successo Undi linea sul quale viaggiavano 40tra i 14 e i 18 anni, poco prima delle 7 di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024, è finito, cercando di evitare lo scontro frontale con ...