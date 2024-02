Grandi fondi | banche e perfino piccoli risparmiatori | tutti amano guadagnare dalla guerra

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Dall’invasione dell’Ucraina a oggi, l'industria della difesa macina record in Borsa. Le azioni di Leonardo sono cresciute del 217%. Anche meglio i tedeschi di Rheinmetall: +494%. Puntare soldi sul riarmo bellico piace a BlackRock come al consulente finanziario di provincia: il ritorno è sicuro

La premier presiede il vertice. L'Italia garantisce forniture militari e ricostruzione: "Accordo sulla sicurezza. Non ci siamo tirati indietro, non lo faremo ... (ilgiornale)

Il cambiamento climatico si combatte al chiuso. L’Italia crede nell’agricoltura fuori suolo: Agricooltur, fondata nel 2018, punta a un modello di franchising offrendo sistemi produttivi “leggeri”, pensati non per la megaproduzione ma per le esigenze di ristoranti, mense e grande distribuzione ...huffingtonpost

Gli hedge fund scommettono al ribasso sulle banche tedesche: I fondi hedge mettono nel mirino il tallone d’Achille della finanza tedesca. Nelle ultime settimane numerosi Grandi investitori hanno ampliato in maniera consistente le posizioni short, soprattutto ...milanofinanza

Hi-tech, armi e cacao: il “club” dei fondi che fanno soldi governando il mondo: Sembra impossibile che in paesi democratici possa manifestarsi un simile modello economico. Eppure è proprio così ...valori