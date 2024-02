Grande Fratello | ritrovamento choc in bagno | “È per terra | messo vicino al bidet”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Anon sfugge proprio nulla (e di conseguenza neanche al pubblico da casa). I concorrenti, ripresi 24 ore su 24, sono costantemente sotto gli occhi delle telecamere. L’unica stanza dove per ovvie ragioni non è possibile vedere è il(anche se sono previste comunque telecamere accese usate esclusivamente per fini di sicurezza). Ed è proprio qui lunedì pomeriggio ad essere accaduto l’impensabile, un avvenimento mai visto prima nelle oltre 20 edizioni del reality show. Ricorderete tutti l’apertura della porta forzata di Valeria Marini intenta a liberare la compagna Pamela Prati (in attesa del taxi). Per non parlare invece di quando Raffaella Fico una volta inha trovato un altro concorrente intento a compiere un atto intimo in solitaria. Nell’edizione attuale invece la protagonista della ...