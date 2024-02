Grande Fratello | nervi tesi tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi | “Non penso che tu sia innamorato di me ma che…”

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Negli ultimi giorni, il rapporto di amicizia tra i due concorrenti della Casa delè entrato in crisi a causa della vicinanza della gieffina con l’ultimo arrivato Alessio Falsone., infatti, sembra essersi avvicinata particolarmente all’allenatore di calcio confessando anche di nutrire un interesse per lui e ammettendo che se fosse entrato prima per lei sarebbe stato un problema, in quanto impegnata fuori dalla Casa. Le attenzioni che laha riservato al nuovo concorrente non sono passate inosservate sia all’interno della Casa che fuori e ad aver colto il cambiamento della ragazza è stato in particolare, che si è mostrato infastidito da questa vicinanza e ha ...