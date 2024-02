Grande Fratello | le anticipazioni della quarantesima puntata

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ecco tutte lesulladel, in onda questa sera, in prima serata su Canale 5. Stasera, 28 febbraio, ci sarà il quarantesimo appuntamento con il, il reality show prodotto da Endemol Shine Italia e condotto da Alfonso Signorini. Ecco cosa accadrà nel quarantesimo appuntamento serale, come riportato dal comunicato stampa diffuso da Mediaset: Nel loft di Cinecittà si respira aria di crisi tra Anita e Garibaldi, che non riesce a trattenere la gelosia nei confronti dell’amica del cuore. Gli altri inquilini sono ormai convinti che da parte sua ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Nel frattempo, dopo mesi di lontananza e diffidenza, si intravede un riavvicinamento di Beatrice verso Giuseppe. Una dolce ...