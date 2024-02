Grande Fratello | il sondaggio | ecco chi sarà il I candidato per l’eliminazione

News TV. Stasera 28 febbraio, andrà in onda la puntata numero 40 di questa 24esima edizione del Grande Fratello. Lunedì scorso è stata proclamata Beatrice ... (tvzap)

Tutto pronto per una nuova puntata del Grande Fratello 2024 , il reality show presentato da Alfonso Signorini. La diretta della quarantesima puntata promette ... (superguidatv)

Da settimane la straGrande dei telespettatori del Grande Fratello 2023 non aspettavano altro che vedere Beatrice Luzzi in Finale per poter ammirare il tanto ... (tuttivip)