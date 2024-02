Grande Fratello | il crollo di Greta Rossetti dopo la puntata

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)l’ultimadel, andata in onda lunedì 26 febbraio,si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Davanti alle critiche ricevute da alcuni gieffini, l’ex volto di Temptation Island è crollata. LO SFOGO DELLA GIEFFINA – Pernon è stata affatto facile ladel GF andata in onda lunedì L'articolo

Alessio Falsone sta facendo nuovamente discutere fuori la casa del Grande Fratello per la seconda bestemmia che avrebbe pronunciato tra le mura di Cinecittà. ... (anticipazionitv)

Al Grande Fratello c’è stato un dialogo nelle scorse ore tra Greta e Garibaldi e tutti sono rimasti spaesati dalle parole del giovane gieffino. Non si è ... (caffeinamagazine)

GF, Anita a Giuseppe Garibaldi: "Vicino a Beatrice Luzzi per farmi innervosire. Sei innamorato di me": Nella Casa di Fratello i rapporti e gli equilibri sono sempre in continuo mutamento. Anita e Giuseppe, nel corso della loro avventura, hanno dato… Leggi ...informazione

Grande Fratello anticipazioni 28 febbraio: Massimiliano Varrese “tradito” dagli amici: È (quasi) tutto pronto per la nuova puntata del Grande Fratello, in onda mercoledì 28 febbraio 2024: secondo le anticipazioni, la diretta della quarantesima puntata promette di tenerci sulle spine.dilei

Grande Fratello, sorella di Perla Vatiero sbotta sui social: “Quando uscirà capirà il vero amore e le vere amicizie”: Nelle ultime ore la sorella della concorrente del Grande Fratello Perla Vatiero è intervenuta sui social in difesa dell'inquilina.tvdaily