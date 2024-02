Governo | Orlando | ' Meloni arrogante verso avversari | produce cattiva democrazia'

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Roma, 28 feb. (Adnkronos) - "Forte arroganza e mancanza di rispetto degli. La Presidente del Consiglio che chiude la campagna elettorale in Sardegna e sbeffeggia l'opposizione non denuncia una forma di forza particolare ma rivela una idea del potere pericolosa per tanti aspetti. Quando si danno quei segnali ai corpi dello Stato, alla società, si inducono forme di conformismo che sono pericolose in una. Chi è convinto di avere la verità in tasca ed è sprezzantegli altriuna. La vicenda pisana non è frutto solo di errori tecnici ma anche di un clima che si è generato, conseguenza dell'arroganza rispetto agli errori, ai passi falsi, agli abusi di funzione che si sono determinati in questi mesi. Un capo politico che abbia senso delle ...

“Ieri abbiamo fatto un’interrogazione per chiedere al ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, a che punto era l’ Obiettivo in Italia di produrre 1 milione di ... (ilfattoquotidiano)

Orlando (Pd): "La vittoria in Sardegna è un fatto politico rilevante, la fase ascendente di Meloni si è interrotta": Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro ed esponente del Pd, in un’intervista al Secolo XIX è tornato a parlare della vittoria del centrosinistra in Sardegna. «Non è mai troppo tardi per vincere. Non è ...globalist

Effetto Sardegna in Liguria, Orlando (Pd): “Ora gli elettori liguri non capirebbero uno strappo Pd-M5S”: L’ex ministro dem Andrea Orlando spinge per rinnovare il patto dopo la vittoria di Todde in Sardegna ...ilsecoloxix

Orlando (Pd): "Siamo con Mattarella. Il dissenso va tutelato": Il deputato Pd Andrea Orlando difende il presidente Mattarella per la sua critica alla polizia. Critiche anche al Governo per mancanza di cultura istituzionale e repressione delle proteste.quotidiano