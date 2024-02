Google modifica il menù delle impostazioni dell’account

Anche per Google il Digital Markets Act (DMA) è fonte di "preoccupazioni". Ecco le novità introdotte per adeguarsi ad esso L'articolo Google modifica ... (tuttoandroid)

Samsung ha implementato su Samsung Galaxy S24 una funzione che consente di trasformare le foto in bianco e nero in immagini a colori L'articolo Samsung ... (tuttoandroid)

Una delle ultime novità studiate dal team di Google Messaggi per rendere il servizio più moderno è la modifica dei Messaggi inviati L'articolo Ecco come ... (tuttoandroid)

Dispersi, incastrati, bloccati in montagna: quando seguendo Google Maps turisti e camionisti finiscono male: L’ultimo caso a Brinzio (Varese) dove gli abitanti hanno messo dei cartelli: “Questa strada non porta al Campo dei Fiori, le indicazioni satellitari sono ...milano.repubblica

Google svela Genie: un modello IA in grado di creare videogiochi da una singola immagine: Google ha svelato il nuovo progetto Genie ... una sorta di mondo aperto che viene generato in base all'intelligenza artificiale, che si modella e modifica in base alle azioni del giocatore, in ...multiplayer

Google stipula un accordo da 60 Milioni di dollari con Reddit per dati di addestramento dell'IA: (ASI) In una mossa significativa che potrebbe ridefinire il panorama dello sviluppo dell'intelligenza artificiale (IA), Google ha siglato un accordo storico con Reddit, del valore approssimativo di 60 ...agenziastampaitalia