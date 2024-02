Golf | Pga Tour Francesco Molinari in Florida | Kirk difende il titolo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L'azzurro sul tee di partenza del Cognizant Classic in The Palm Beaches ROMA -sarà sul tee di partenza del Cognizant Classic in The Palm Beaches, evento del PGAche avrà quale teatro di gara, dal 29 febbraio al 3 marzo, il PGA National Resort (The Champions) a Palm Beach Gar