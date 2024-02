Golf | Francesco Molinari riparte dalla Florida | è sfida con McIlroy

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Palm Beache (), 28 febbraio 2024 –sarà sul tee di partenza del Cognizant Classic in The Palm Beaches, evento del PGA Tour che avrà quale teatro di gara, dal 29 febbraio al 3 marzo, il PGA National Resort (The Champions) a Palm Beach Gardens in. Nella 52ª edizione del torneo difende il titolo Chris Kirk, 38enne di Knoxville (Tennessee), che si è imposto nel 2023 quando ancora si chiamava Honda Classic. È stato il quinto dei suoi sei successi sul circuito, arrivato a oltre sette anni di distanza dal quarto e ottenuto dopo un lungo calvario che lo ha visto sconfiggere alcol e depressione. Poi a inizio gennaio ha fatto suo il The Sentry. Calamita l’attenzione il nordirlandese Rory, numero 2 mondiale e vincitore del torneo nel 2012, il più gettonato nelle ...

Il Cognizant Classic in The Palm Beaches di questa settimana dà il via al Florida Swing del PGA Tour 2024. Un periodo passato interamente nello stato con

