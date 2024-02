Gnocco Fritto

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Il (no, non è un errore di battitura) è una delle specialità più amate e diffuse della cucina emiliana, un impasto semplice e genuino di farina, acqua, lievito e strutto, che vienee servito caldo con salumi, formaggi e salse. Un antipasto goloso e conviviale, che racconta la storia e la tradizione di una terra ricca di sapori e di cultura. Origini storiche del Le origini del si perdono nella notte dei tempi, ma si ritiene che sia stato introdotto dagli antichi Longobardi, che lo chiamavano “knohha”, ovvero “nocca” o “pugno”, per la forma irregolare che assumeva una volta. In epoca medievale, il era un cibo povero e sostanzioso, che veniva consumato dai contadini e dai soldati, spesso accompagnato da vino o aceto. Con il passare dei secoli, il ha conquistato le tavole dei nobili e dei borghesi, che lo hanno arricchito con ingredienti ...