Gli uomini di mezza età con la pancia rischiano l' Alzheimer

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) AGI - Neglidietà con familiarità per la malattia di, la quantità eccessiva di grasso negli organi addominali è associata a un rischio maggiore di sperimentare declino cognitivo. A questa conclusione giunge uno studio, pubblicato sulla rivista Obesity, condotto dagli scienziati della Rutgers Health, dello Sheba Medical Center in Israele e dell'Herbert and Jacqueline Krieger Klein's Research Center presso il Rutgers Brain Health Institute. Il team, guidato da Sapir Golan Shekhtman e Michal Schnaider Beeri, ha esaminato le informazioni relative a 204 persone, discendenti da individui con demenza di. I partecipanti sono stati sottoposti a risonanza magnetica per valutare i livelli di grasso e i depositi lipidici nel pancreas, nel fegato e nell'addome. "Nei ...