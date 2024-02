“Gli sputi contro la polizia? Meritati” Bufera dopo le parole della consigliera regionale del M5S

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 Infuriano le polemiche per gli scontri di Pisa tra poliziotti e studenti durante la manifestazione pro Palestina, in seguito alla quale molti ragazzi sono rimasti feriti e sono state avviate delle verifiche su 15 poliziotti per giudicare se il loro comportamento sia andato oltre le righe. Il dibattito è proseguito anche in Regione Toscana, dove ladel M5S Silvia Noferi ha usatomolto durei poliziotti, accusandoli di aver abusato del loro potere. Ledi Noferi: “Gli? Forse se li sono” La Noferi per prima cosa ha evidenziato che ha sempre condannato le cariche e le manganellatemanifestanti indifesi, anche durante governi precedenti, “compreso ...

Nuovo episodio di « Sputi » contro cristiani in Città Vecchia a Gerusalemme da parte di due ebrei ortodossi. Lo ha denunciato Wadie Abunassar, portavoce ... (gazzettadelsud)

"Polizia in pericolo". Da Askatasuna ai violenti di piazza: gli agenti nel mirino: Giuseppe Cruciani provoca con una riflessione sulla polizia in pericolo ma costringe a una riflessione sull'orientamento del dibattito: agenti sotto accusa e "bravi ragazzi" giustificati in ogni loro ...ilgiornale

Truzzu si veste da capro espiatorio: «Mia è la colpa, abbiamo perso per uno sputo, ma ho mandato un messaggio a Meloni»: Il sindaco di Cagliari: «Non immaginavo tanto malcontento in città. È stato un pronunciamento più contro di me che a favore di Todde» ...roma.corriere

Botte, sputi e sigarette spente sulla pelle. Inferno ad Ancona per un disabile: condannata l’ex compagna: ANCONA Avrebbe reso la vita del suo compagno (disabile) un inferno, tra sputi, insulti e sigarette spente sulla pelle. Lui, un 65enne residente nell’hinterland anconetano, per paura di ...corriereadriatico