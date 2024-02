Gli italiani investono nel mattone ma oggi guardano più alle spese di gestione che al prezzo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Passano gli anni, cambiano le mode e cambiano pure le valute, ma a non cambiare mai è la certezza deglidi investire nel. Gli ultimi dati ISTAT mostrano come per l’83% dei nostri connazionali una casa di proprietà rappresenti ancora la prima fonte di sicurezza e stabilità. E tutto questo al netto di un andamento del mercato che, a partire dallo scoppio della bolla dei mutui subprime del 2006, è stato a dir poco movimentato. Eppure, sebbene la casa per glirappresenti un punto fermo e inamovibile, ad essere cambiate sono le priorità che fanno propendere per l’acquisto di un immobile. Ad, infatti, per la prima volta negli ultimi 20 anni, il parametro di maggior interesse per chi deve comperare casa più che il sempliceal mq sono i costi di ...