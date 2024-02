Gli inviati di «Chi l’ha visto?» trovano un cadavere a Ischia | la svolta sulla scomparsa di Antonella Di Massa

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono stati glidi «Chi?» a ritrovare il corpo diDi, la donnada Casamicciola il 17 febbraio e di cui la trasmissione di Rai3 si era occupata nell’ultima puntata. Francesco Paolo Del Re e il collega Marco Monti erano andati aper ricostruire gli ultimi spostamenti della donna dal giorno della sua. I due hanno raggiunto il punto in cui le telecamere di videosorveglianza avevano avvistato per l’ultima volta Di, un parcheggio di Succhivo di Ferrara Fontana. Dopo essersi inoltrati nella vegetazione per alcuni metri, hanno poi notato ildella 51enne e hanno avvertito famigliari e carabinieri. Ancora da chiarire le cause della morte. February ...