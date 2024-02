Gli inquinatori di Linate | chi sono i proprietari di jet privati che non hanno versato l’eco-tassa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Milano, 27 febbraio 2024 – Un volo Milano-Roma con il jet privato, con “noleggio“ di pilota e personale di bordo, può arrivare a costare 10-15mila euro, con somme che schizzano verso l’alto nel caso di tratte intercontinentali. Le compagnie che offrono servizi di aerotaximacinato profitti record durante la pandemia, quando lo stop ai voli di linea, la paura dei contagi e le regole sui tamponifatto impennare la richiesta di trasporti, ovviamente per chi se lo può permettere. L’inchiesta Un business in crescita, anche in occasione di grandi eventi milanesi come la Fashion Week o il Salone del Mobile, che cela però una maxi-evasione fiscale.114 le società (solo 3 italiane e le altre 111 straniere, molte con sedi a Malta, in Lussemburgo, o in altri paradisi fiscali) basate all’aeroporto di ...