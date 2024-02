Gli amici di Thomas Kingston scioccati dalla sua morte | “Visto con lady Gabriella mercoledì scorso”

Minacce, nemmeno troppo velate, sono piovute su Anna Maria Cisint , sindaco di Monfalcone, per le sue iniziative contro il predominio islamico in città (ilgiornale)

Al Grande Fratello scoppia la crisi tra gli amiconi Giuseppe e Anita (e c'è lo zampino di Massimiliano): che ha seminato zizzania tra i suoi amici. Ma la colpa è anche di alcuni problemi pregressi, che tornano nuovamente a presentarsi senza essere stati risolti. Tra questi figura sicuramente il ...libero

Ricerche frenetiche dei vigili del fuoco nel fondale del Bacchiglione: Alberto oltre al lavoro, la famiglia e gli amici, aveva la passione del calcio a 5 dove tra l'altro ha riscosso risultati importanti con la maglia del Cartura. A fronte di una lunga convivenza, la ...padovaoggi

L'oroscopo di domani 29/2 e classifica: finale in crescendo per Scorpione: Fatevi valere, non importa cosa pensano gli amici, la famiglia e gli estranei di voi. Se continuate a dar retta al parere altrui, un giorno avrete dei grossi rimpianti. Telefonate o notizie in arrivo.it.blastingnews