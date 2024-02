Giuseppe Conte si propone come armocromista di Zelensky | Potrebbe usare anche abiti civili

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) "Il modo migliore per aiutare lui e la popolazione ucraina è di dire ache qualche volta puòmettere, nonostante il suo sia un paese in guerra, perché presentarsi sempre inmilitari secondo me,da un punto di vista dell'immagine...". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stellea DiMartedì. Intervistato da Giovanni Floris, l'ex premier ha commentato le scelte stilistiche del presidente ucraino, che dietro alle felpe militari o ai vestiti mimetici vuole racchiudere l'immagine di un paese invaso. "Noi dobbiamo lavorare per un negoziato di pace", afferma, ribadendo la sua posizione sulla guerra. Che ora si aggiunge di un nuovo tassello: l'obiettivo di pace, si evince dal suo ...

