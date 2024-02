Giorno della memoria della pace a Taiwan | per l’isola si prospetta lo stesso copione di Hong Kong

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Domanda:sarà un capitolo del futuro distopico del mondo, nella titanica lotta tra Stati Uniti e Cina per la predominanza egemonica, oppure questo Cigno Nero annunciato così tante volte da essere ormai sbiancato finirà declassato a un nulla di fatto, cioè a contesa regionale? Gli ultimi segnali sono ambigui e non promettono bene. Il più alto funzionario cinese responsabile delle politiche suldopo il presidente Xi Jinping, Wang Huning, giorni fa ha affermato che la Cina “deve combattere risolutamente il separatismo e l’indipendenza di Taipei” (‘combattere’ è la parola chiave) anche “portando avanti iniziative strategiche per raggiungere la completa unificazione con la madrepatria” – recita un dispaccio dell’agenzia statale Xinhua. Linguaggio più duro del solito. Conferma che Pechino starebbe aumentando le pressioni per spingere ...