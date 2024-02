Ginnastica ritmica | maltrattamenti su atlete | ex allenatrice patteggia condanna | risarcirà le vittime

CuneoGinnastica: buona la prima in Serie C Gold per la sezione ritmica: Candelo, 25 febbraio 2024. Per il secondo anno consecutivo la A.s.d. CuneoGinnastica prende parte al campionato di Serie C Gold della Federazione Ginnastica Italiana, con una formazione totalmente ...ideawebtv

Maltrattamenti alle baby ginnaste, Fogliata patteggia due anni: Calcinato. Accolta la richiesta di patteggiamento dei legali di Stefania Fogliata, la ex allenatrice di Ginnastica ritmica accusata di avere maltrattato alcune delle sue allieve. Comminati due anni di ...quibrescia

