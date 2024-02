Giannini su Dybala | «Modric può essere considerato al suo livello | ma…»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Giuseppe, ex capitano della Roma, ha parlato a Il Messaggero delle ultime prestazioni di Pauloin giallorosso Giuseppe, ex capitano della Roma, ha parlato a Il Messaggero delle ultime prestazioni di Pauloin giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «è una risorsa, se sta bene dà fantasia e inventiva, sa liberarsi anche con gli spazi stretti. Vanno considerati età e ambiente in cui gioca. Per me può fare ancora due o tre anni ad altissimi livelli. Una cessione per coprire i problemi economici? Capisco che si debba pianificare e valutare l’aspetto economico, ma se si guarda i numeri ci si rende conto che a fine campionatoporta punti importanti. Senza di lui, ci se ne accorge, la Roma fatica ad arrivare a creare situazioni ...