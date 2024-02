Gessica Notaro | cosa è successo all’occhio? Non è stato un incidente | ecco la storia | l’ex fidanzato | l’acido e le foto prima e senza benda

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)è tristemente nota per la sua terribile: la ragazza, sette anni fa, è stata aggredita dal suo exche le ha sfregiato il viso con. Ancora oggi, purtroppo, affronta con interventi e medicazioni per recuperare il suo occhio sinistro. Maè nata a Rimini il 27...

Le durissime parole di Massimiliano Varrese nei confronti della concorrente del Grande Fratello Beatrice Luzzi non sono passate inosservate al pubblico della ... (ilfattoquotidiano)

Provocante sui social Gessica Notaro sceglie un costume provocante e una posa sensuale per farsi immortalare allo specchio. E' bellissima e anche il marito ... (tgcom24.mediaset)

Lo abbiamo visto ballare in tv nel programma di Milly Carlucci. Ma chi è davvero Stefano Oradei fuori dalla pista da ballo: Lo abbiamo visto ballare in tv nel programma di Milly Carlucci. Ma chi è davvero Stefano Oradei fuori dalla pista da ballodonnaglamour

Sanremo 2024, non solo musica: premi "Women for Women against Violence": Leyla Hussein (attivista mondiale contro le mutilazioni genitali), Antonio Maggio, Luca Tommassini, Giovanni Caccamo, Chiara Francini, Paola Minaccioni, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, ...libero