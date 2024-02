Generale Vannacci sospeso dall’incarico per 11 mesi Salvini “Siamo al ridicolo”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildell'Esercito, Roberto, è statodall'impiego per 11. Lo ha reso noto l'avvocato Giorgio Carta, difensore di, in riferimento al procedimento disciplinare avviato neiscorsi dal ministero della Difesa dopo la pubblicazione del libro "Il mondo al contrario" L'articolo proviene da Firenze Post.

