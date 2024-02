Gaza oggi | aggiornamenti e allargamento del conflitto

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ancora continua la terribile e cruenta operazione di Israele a, ecco tutti glidi. Ilsi allarga pericolosamente. Si intravede uno spiraglio per la fine del genocidio?è il 143° giorno di guerra e ci sono state oltre 29.000 persone uccise ae 70.325 feriti dal 7 ottobre. Netanyahu ha confermato il piano di evacuare i civili a Rafah prima dell’attacco. Le forze di difesa israeliane hanno annunciato di aver ucciso il capo del comando orientale Hassan Hossein Salami. Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Francia hanno lanciato tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia di. Si cingono alleanze per la Palestina (o meglio, contro Israele) Il portavoce militare delle Forze Armate egiziane, Ghareeb Abdel ...

È previsto per Oggi , martedì 20 febbraio, il voto del Consiglio di Sicurezza Onu sul cessate il fuoco a Gaza , ma la risoluzione è minacciata da un nuovo veto ... (fanpage)

Le notizie di venerdì 23 febbraio sul conflitto tra Israele e Hamas , in diretta. Sette Ong israeliane contro lo stop ai fondi dell’Unrwa. Wsj: « Hamas chiede ... (corriere)

C'era Anche il re di Giordania Abdullah II a bordo di uno dei tre C130 dell'aeronautica di Amman che martedì hanno attuato un'operazione per il lancio di aiuti ... (iltempo)

Gaza, aerei delle Giordania lanciano aiuti alimentari con i paracaduti: Sospensione delle consegne di prima necessità e dei finanziamenti, diffusione di infezioni che colpiscono l’apparato digerente, malnutrizione infantile ed intere famiglie completamente a digiuno da gi ...informazione

"Non riesco a trovare un pezzo di pane": la carestia incombe su Jabalia, nel nord di Gaza: "Non riesco a trovare un pezzo di pane": la carestia incombe su Jabalia, nel nord di Gaza "Non mangio da due giorni", dice un palestinese nel campo profughi di Jabalia, a nord di Gaza City, dove ...rainews

Media, se intesa su Gaza l'annuncio sarà domenica al Cairo: (ANSAmed) - TEL AVIV, 28 FEB - Fonti diplomatiche egiziane citate dal network Al Quds - vicino ad Hamas - hanno riferito che c'e' "un accordo preliminare" per tenere un incontro domenica prossima al ...ansa