Gaza | Hamas fiducioso su accordo con Israele | 40 giorni e rilascio di 40 ostaggi per 400 palestinesi Eventuale annuncio domenica al Cairo

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) È un percorso lastricato di ostacoli quello intrapreso daper arrivare a un cessate il fuoco. Malgrado le distanze tra le parti siano evidenti, la fiducia non manca e nelle ultime ore si stanno compiendo sforzi in tal senso per giungere a unquanto prima per alleviare le soff