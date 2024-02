Gaza | 29 878 morti da inizio conflitto | Onu | “Israele affama intenzionalmente i palestinesi” | Save the Children | “Scorte di cibo finite”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Sono 29.878 idal 7 ottobre scorso, giorno dell'della guerra in Medio Oriente. Mentre Biden e gli altri presidenti di Stati nazionali sperano in un cessate il fuoco nel giro di pochi giorni, Onu ethelanciano l'ennesimo allarme: ail rischio carestia è sempre più un

Gaza: Egitto, Giordania, EAU, Qatar e Francia lanciano per via aerea tonnellate di aiuti: Martedì Egitto, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Francia hanno avviato una massiccia operazione per far arrivare dal cielo tonnellate di aiuti umanitari sulla Striscia di Gaza. Il lancio di ...it.euronews

Guerra Medioriente, news. Bozza di tregua ad Hamas: 40 ostaggi per 400 palestinesi. LIVE: Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Medioriente, news. Bozza di tregua ad Hamas: 40 ostaggi per 400 palestinesi. LIVE ...tg24.sky

Biden: «tregua lunedì». Israele e Hamas non confermano: Israele (Internazionale) «Tel Aviv perde consenso», avverte il presidente Usa. Netanyahu: «i cittadini statunitensi sono con noi». Di Michele Giorgio ...ilmanifesto