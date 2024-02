Gary Sinise | il figlio dell’attore di CSI | NY muore a 33 anni per un raro tumore | “Ci consola sapere che ora non soffre più”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024), celebre protagonista di “CSI: NY”, ha annunciato la scomparsa delMcCanna “Mac”, deceduto all’età di 33. Mac è venuto a mancare il 5 gennaio a causa di un cancro estremamente, il cordoma. LaFoundation ha reso omaggio a Mac su Instagram, postando una sua foto accompagnata dalla didascalia: “In Onore e Memoria di McCanna ‘Mac’1990-2024”. L’attore ha avuto Mac dalla moglie Moira Harris, con cui è unito in matrimonio dal 1981. “Come ogni famiglia che affronta una perdita simile, siamo profondamente addolorati e abbiamo fatto del nostro meglio per andare avanti”, ha scritto il genitore sul sito della fondazione. “Perdere unè incredibilmente duro per qualsiasi ...

