Garanzia | questa sconosciuta Sette regole per difendersi dagli acquisti sbagliati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Quante volte è capitato di acquistare un qualsiasi articolo – poco importa se sia un vestito o un elettrodomestico – e poi accorgersi che poco dopo non funziona. Un cellulare che non ne vuole sapere di accendersi o un abito con un difetto che non si era notato in un primo momento. O un televisore che si rompe dopo poche ore di vita. È sicuramente capitato a tutti di acquistare un prodotto – dall’abbigliamento all’hi-tech, ai mobili – e scoprire poco dopo un difetto o un guasto. In questi casi viene spontaneo tornare al negozio che vi ha venduto l’articolo, scontrino alla mano, per chiedere la riparazione o la sostituzione. Il comportamento è più che corretto: la legge impone al rivenditore l’assistenza in caso di prodotti non idonei all’uso. Peccato che la maggior parte dei rivenditori si rifiuti di prendere in carico i problemi post-vendita e “rimbalzi” il cliente ai vari centri ...