(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Bologna, 28 febbraio 2024 – Nella notte del 22 ottobre scorso, di fronte a un distributore di benzina di via, avevaun marocchino di 44 anni. L’autore dell’aggressione, unalbanese, è statodai carabinieri della compagnia Bologna centro che, a seguito di indagini complesse anche a causa della poca collaborazione di alcuni testimoni, sono riusciti a identificarlo: è indagato pere porto in luogo pubblico di arma comune da sparo, aggravato poiché commesso da più persone riunite. L’arresto è scaturito a seguito di un’ordinanza applicativa di misure cautelari richiesta dalla Procura che ha coordinato le indagini dei militari dell’Arma, dopo i fatti accaduti poco dopo la mezzanotte del 22 ...

Ancora far west nella Capitale. Nella notte, attorno alle 3,40 in via Casilina , all’altezza di piazza degli Alcioni, un ventenne è stato gambizzato . La vittima ... (laprimapagina)

Nicoletta Tempera: La sparatoria era avvenuta la notte del 22 ottobre di fronte al distributore di benzina. La vittima, operato nella notte stessa, ha 44 anni. Ancora ignoti i motivi dell’aggressione armata ...ilrestodelcarlino

Gambizzato in via Marco Polo, arrestato un 31enne per lesioni personali aggravate: Bologna, 28 febbraio 2024 – Nella notte del 22 ottobre scorso, di fronte a un distributore di benzina di via Marco Polo, aveva Gambizzato un marocchino di 44 anni. L’autore dell’aggressione, un 31enne ...ilrestodelcarlino

Napoli, spari in strada: Gambizzato 35enne promoter di eventi: E’ accaduto a Napoli alle 6 e 30 di ieri mattina. Poco prima la Polizia era intervenuta in via Carbonara, per la segnalazione di spari, ritrovando alcuni bossoli sul selciato. Il ferito è incensurato, ...ilmeridianonews