Galleria Umberto a Napoli | vertice sui lavori | approvato il nuovo piano ma manca la data di inizio

(Di mercoledì 28 febbraio 2024): dopo ildi ieri in Prefettura, non c'è laper l?deidi ripristino della pavimentazione. La cabina di regia del 27 febbraio...

Intervento della Polizia Locale dell'Unità Operativa Chiaia. Altro intervento per sedare una lite tra due senzatetto: uno è finito in ospedale. I carabinieri ... (fanpage)

Dopo il deludente pari con il Genoa, ADL medita l'esonero di Mazzarri e l'arrivo in panchina di Calzona. Torna in onda Edicola Mattino Football Team , il format ... (ilmattino)

Galleria Umberto I, un anno di lavori per la ripavimentazione: Riunione del Tavolo dedicato alla realizzazione di interventi coordinati per il recupero, la valorizzazione e la messa in sicurezza della Galleria Umberto I, oggi in Prefettura. Alla riunione, ...napoli.repubblica

Taimeless Art Gallery, serata di gala per l'inaugurazione della nuova Galleria a Taormina: Taimeless annuncia con orgoglio l’apertura della nuova ed esclusiva Galleria d’arte che nasce in Corso Umberto, in uno dei palazzi storici più importanti di Taormina.ilmessaggero

Battesimo a Taormina per Taimless art gallery: Taimeless ha annunciato l’apertura della nuova ed esclusiva Galleria d’arte che nasce in Corso Umberto, in uno dei palazzi storici più importanti di Taormina. In ...ilmessaggero