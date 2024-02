Galaxy Z Fold 6 | svelato il possibile design del prossimo pieghevole Samsung

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) (Adnkronos) – I siti web SmartPrix e OnLeaks hanno mostrato dei render non ufficiali che rivelerebbero l’estetica del6, ildispositivodi fascia alta dell’azienda. Le immagini rivelano un’estetica rinnovata che si avvicina a quella dell’ultimoS24 Ultra, con angoli marcatamente squadrati che sostituiscono le forme arrotondate tipiche del predecessore5. Le dimensioni del nuovo6, aperto, si attesterebbero su 153.5 x 132.5 x 6.1 mm, mostrando una leggera riduzione in altezza e un incremento in larghezza rispetto al modello precedente. Il display principale ha una diagonale di 7.6 pollici, mentre lo schermo secondario esterno misura circa 6.2 ...