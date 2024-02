G7 | Meloni | ' grande occasione per i nostri interessi'

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni arriva alla 3sun di Catania del gruppo Enel per visitare lo spazio che passerà, entro la fine dell'anno, dagli ... (ilgiornaleditalia)

Atletica: Nobili (Iv), 'governo Meloni nemico di Roma e dello sport': A causa della mancata copertura economica che il governo Meloni ha negato, nonostante l'impegno di Roma e del Coni, la Fidel ha dovuto rinunciare alla candidatura ad ospitare i mondiali di Atletica ...notizie.tiscali

Giorgia Meloni: "Sconfitta in Sardegna uno sprone a migliorare": Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervistata dal Tg2, in merito all'esito delle elezioni regionali in Sardegna, che hanno visto Paolo Truzzu, candidato con il partito della premier, ...sardegnalive

Altro che Regioni, Meloni e Salvini si scontrano per il potere vero: le nomine delle aziende statali: Donnarumma è invece il grande escluso delle nomine nelle quotate di Stato della scorsa primavera. L'ex ad di Terna, già ai tempi di Draghi premier, fu il primo dei top manager ad avvicinarsi a Meloni.huffingtonpost