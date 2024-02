Fuori dal coro | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera | mercoledì 28 febbraio 2024

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Questa sera,28, in prima serata su Rete 4 tornadal, il talk show condotto da Mario Giordano. Il giornalista, ideatore del format, modera il dibattito in uno studio dove vengono affrontati, settimana dopo settimana, i temi più caldi di attualità politica ed economica insieme a tanti. Ma di cosa si parleràdal? Quali saranno glidi Mario Giordano? Vediamo qui di seguito lesulladi oggi, 28. Lee glidiMario Giordano racconterà l’Italia dell’illegalità, muovendosi fra ...

Eliminazione netta e cocente per il Fenerbahce di Leonardo Bonucci in Coppa di Turchia : il club di Istanbul è stato battuto per 3-0 dall' Ankaragucu ... (calciomercato)

Paesi Ue bloccano in extremis legge su 'due diligence' catena di fornitura: Reuters. Bandiere dell'Unione Europea sventolano Fuori dalla sede della Commissione Europea a Bruxelles, Belgio, 1 marzo 2023. REUTERS/Johanna Geron BRUXELLES (Reuters) - I Paesi dell'Unione europea ...it.investing

Mare Fuori 4: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata: Mare Fuori 4 è la quarta stagione della serie di successo di Rai 2 ambientata in un carcere minorile. Questa sera, 28 febbraio 2024, va in onda su Rai 2 la terza puntata. Ricordiamo che tutti gli ...tpi

Dalla Sardegna con rumore, due passi Fuori dalle mura cittadine per riflettere sulle le elezioni in Sardegna. Trionfo degli astensionisti: Ha perso il M5S passato dal 23,5% del 2019 al 7.8 % di oggi, due terzi in meno, ma il furbissimo Conte cavalca il trionfo: contento lui!. Ha fatto peggio La Lega (per Salvini premier) passata dal 14,6 ...lagazzettadilucca