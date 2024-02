La cerimonia per il dissidente nella chiesa dell'Icona della madre di Dio nel quartiere di Maryno Il funerale di Aleksei Navalny si terrà venerdì alle due del ... (sbircialanotizia)

Transnistria: “Mosca ci aiuti”. E il Cremlino soffia sul fuoco: “Proteggervi è una priorità”: Due anni di guerra in Ucraina – Lo speciale La Russia crea un “simulatore di esplosione nucleare” Le tre condizioni del Cremlino per il Funerale di Navalny Chi sono gli uomini di cui Kiev ha ...repubblica

Il discorso di Yulia Navalnaya all'Eurocamera. "Mettiamo da parte le note diplomatiche, Putin è un mafioso": Parole durissime dalla vedova di Alexei Navalny che ha lanciato nuove accuse al presidente russo. Venerdì i funerali del dissidente. "Non so se ci saranno arresti" "Vladimir Putin è un mafioso ...rtl

Funerale Navalny: venerdì vicino a Mosca. La moglie: “Attenti, la polizia potrebbe arrestare chi saluterà Alexei”: “Il Funerale si svolgerà dopodomani e non so ancora se sarà ... E ancora: “Putin ha ucciso mio marito, Alexei Navalny. Su suo ordine, Alexei è stato torturato per tre anni: è stato fatto morire di ...firenzepost