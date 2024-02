Fratelli di 15 e 17 anni nascono in casa oltre un chilo di droga | arrestati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) I carabinieri hanno scopertoundi, tra hashish, cocaina e marijuana, adi duedi 15 e 17a Montespaccato.in flagranza di reato, sono stati portati in ipm e verranno collocati in unafamiglia.

Per loro la pm aveva chiesto una pena a 10 anni di carcere. Il processo si è chiuso con una condanna a 8 anni e mezzo e 9 anni e mezzo per i due ... (fanpage)

Elezioni regionali Abruzzo 2024, Donzelli: “Non esistono roccaforti in politica, siamo ottimisti” | VIDEO: Si dice ottimista il deputato di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli: negli ultimi cinque anni il presidente della Regione Marco Marsilio ha svolto un ottimo lavoro, spiega ai giornalisti presenti.tag24

Sondaggi elettorali Swg, in netto calo Fratelli d’Italia: Gli ultimi sondaggi elettorali di Swg non risentono ancora degli effetti del voto in Sardegna, eppure segnalano già un momento di difficoltà per Fratelli d’Italia e ... ancora le sanzioni contro Mosca ...termometropolitico

Inter Women, Magull: “Sono cresciuta molto, mi piace aiutare la squadra”: Intervenuta ai microfoni del MatchDay Programme di Inter-Atalanta, Lina Magull, calciatrice dell'Inter Women, ha ripercorso così la sua carriera ...fcinter1908