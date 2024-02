Frane | casa evacuata e strade chiuse Tutti la provincia è finita sott’acqua

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Non era attesa così "cattiva", invece di pioggia ne è caduta davvero tanta mettendo a disagio tutta lache si è svegliata quasi. La situazione si è fatta difficile soprattutto nella notte di lunedì e nelle prime ore del mattino di ieri quando dalle 4 alle 6 un vero e proprio diluvio si è abbattuto anche nello spezzino e in modo particolarmente intenso in Val di Magra, provocando, allagamenti e costringendo anche una famiglia a abbandonare la propriaa scopo precauzionale. La caduta di un muro di contenimento di un terreno ha infatti riversato sassi e terra proprio ai bordi di una abitazione in località Luco ano alto nel Comune di Luni. La famiglia, composta da due persone, ha chiesto aiuto ai vigili del fuoco e alla squadra degli operai e volontari della ...