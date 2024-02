Francia | Senato dà via libera all' aborto in Costituzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ilha dato luce verde all'iscrizione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nellafrancese. Una decisione storica e non scontata, vista la maggioranza di centristi eri di destra. Il viaè senza alcuna modifica al testo approvato dall'Assemblée Nationale. Non ci sarà quindi nessun nuovo esame prima della riunione delle Camere in Congresso la settimana prossima.