Francesco Totti e Noemi Bocchi in coordinato | il red carpet di coppia in nero con accessori griffati

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)sono tornati ad apparire in pubblico fianco a fianco, lo hanno fatto durante la presentazione del documentario su Marcello Lippi intitolato Adesso Vinco Io: ecco i look coordinati eche hanno sfoggiato per l'occasione.

Ilary Blasi può dire addio all’uomo dei caffè: la novità lascia tutti senza parole: Doccia fredda per Ilary Blasi: dopo i recenti pettegolezzi, il famoso uomo del caffè si fa beccare in pubblico con l'ex gieffina.solospettacolo

Pancino sospetto per Noemi Bocchi sul red carpet con Francesco Totti: Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno debuttato sul red carpet a Roma durante la première del docufilm dedicato a Marcello Lippi, Adesso vinco io. Mentre la Roma si godeva la tripletta di Dybala contro ...gazzetta

Un figlio in arrivo per Noemi Bocchi e Francesco Totti Ai fan non sfugge un dettaglio: Non è certo la prima volta che gli esperti di cronaca rosa si pongono questa domanda. I rumor di una presunta gravidanza della nuova compagna di Francesco Totti circolano da tempo: esattamente un anno ...rds