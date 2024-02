Francesco e l’anti-città Il saggio di padre Spadaro letto da Cristiano

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Quando penso all’importanza che certo tradizionalismo ha trovato in tanti pensieri mi ricordo del Vangelo secondo Marco: “Siete veramente abili nell’eludere il comandamento di Dio, per osservare la vostra tradizione”. Ogni tradizionalismo assoluto finisce col temere la storia, tanto che in ambienti opposti a quelli di cui qui parliamo si ricorse al trattino per congiungere i termini marxismo e leninismo; hai visto mai che qualcuno pensasse che ci fosse uno sviluppo, un movimento pur minimo a differenziare il primo e il secondo. È anche per questo mio vizio che ho trovato subito uno stimolo ad interessarmi a questo testo nelle parole con cui il sottosegretario alla cultura in Vaticano,Antonio, apre il suosu “Il papa e”, una sua relazione al riguardo del rapporto tra ...