Francesco Bacchi ucciso in una rissa davanti alla discoteca | fermati altri 4 ragazzi | “Hanno assistito”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024)sono statiper la morte di, il 19enne deceduto in seguito a un pestaggio avvenutoa unadi Balestrate. Secondo quanto reso noto, i 4 non avrebbero partecipato, ma avrebbero preso parte al violento litigio avvenuto poco prima del decesso.

Andrea Cangemi, il ventenne accusato dell’omicidio del coetaneo Francesco Bacchi , potrebbe essere scagionato dall’accusa per la presenza di un video della ... (thesocialpost)

Il divieto di funerali pubblici per Francesco Bacchi ha scatenato la protesta a Partinico , in provincia di Palermo. A manifestare dissenso davanti al ... (ilfattoquotidiano)

Omicidio in discoteca a Balestrate, quattro giovani arrestati per rissa: Quattro giovani sono stati arrestati per avere preso parte alla rissa nel corso della quale è stato ucciso il 19enne Francesco Bacchi.meridionews