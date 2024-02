Formula 1 | Russell | “E’ una macchina totalmente nuova | ma ci manca il passo”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Alla vigilia del weekend del Gran Premio del Bahrain George, scudiero della Mercedes, parla così della W15, la monoposto che guiderà nel 2024: “La cosa su cui dobbiamo lavorare di più è il fatto dei rimbalzi, li abbiamo visti. Già nella scorsa settimana, durante i test, ci sono stati. Stavamo spingendo in modo aggressivo. Abbiamo unacompletamentequest’anno, quando nel 2022 e nel 2023 usavamo lo stesso telaio. La possibilità di portare aggiornamenti è più alta rispetto a quella che avevano le due macchine precedenti, grazie alla base che abbiamo. Ciperò il. Laè facile da guidare, ma non abbiamo downforce”. SportFace.

