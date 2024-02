Formazioni Nottingham-Manchester United | FA Cup 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Oggi alle 20.45negli ottavi di finale di Fa Cup. Red Devils che hanno interrotto la serie di quattro vittorie in fila contro il Fulham. Nottinhgam che è reduce da due sconfitte nelle ultime tre contro Aston Villa e Newcastle. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori.: in attesa: in attesa. SportFace.