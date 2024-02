Forlì insiste per un nuovo pivot Il preferito è Camara | idea Possamai

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) A fari spenti ma attenta al mercato. L’Unieuro è sempre concentrata nella caccia a un giocatore che, in vista dei playoff, possa rinforzare la squadra. Il termine ultimo per tesserare ungiocatore è stabilito per le ore 12 di venerdì 5 aprile, vale a dire "il secondo giorno antecedente la terzultima giornata della fase ad orologio". Domenica 7 aprilegiocherà a Vigevano, poi venerdì 12 affronterà in casa Cantù nell’anticipo televisivo, mentre chiuderà la seconda fase del campionato domenica 21 con la trasferta di Latina. Partiamo dalle certezze. La prima e più importante è che l’Unieuro non taglierà nessuno, bensì aggiungerà al roster un elemento in grado di rinforzare e rendere più competitiva la squadra. Il secondo punto fermo, salvo virate improvvise, è cheè quindi in cerca di un centro, ruolo ...