Foodstock sbarca a Roma | in arrivo il più grande festival del cibo di strada | ecco dove e quando

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Ildeldiarriverà ail 2 e 3 marzo, con oltre 100 stand e proposte culinarie. Arriva a, ildi– corrieredellacittà.com Street food, buona musica e artigianato vintage, sono questi i tre “ingredienti” della formula “deldi”, cheil primo weekend di marzo per accontentare il gusto raffinato, sotto ogni aspetto. Un evento totalmente gratuito che sabato 2 e domenica 3 marzo, dalle ore 11 alle 21.30 a, in zona Tiburtina, promette di diventare un appuntamento imperdibile per i foodlovers. Arriva il ...