Fonici | trascrittori | stenotipisti Sciopero ’anti-precariato’

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) PERUGIA – "Il loro è un lavoro molto delicato, perché ha a che fare con la giustizia e da esso possono dipendere le sorti delle persone indagate e imputate in processi di ogni sorta. Parliamo degli addetti e delle addette ai servizi di documentazione degli atti processuali impiegati al ministero della Giustizia. Circa 1500(una decina in Umbria), che sono da anni impiegati in condizioni di lavoro precarie". Lo ricordano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltrasporti che, ieri mattina, hanno dato vita a un volantinaggio con presidio davanti al Tribunale di Perugia. "Io lavoro nel sistema giustizia dal 1996, senza interruzioni - ha raccontato Cristina Boccioli, una delle lavoratrici in appalto - e ogni giorno entro alle 9 in Tribunale, quando cominciano le udienze, senza sapere a che ora finirò. Ho ...