Fondi Parco Monti Aurunci | Villa Cantarano | inaugurato percorso didattico | piantati due “Alberi dei Giusti”

Run For Life 2024: una festa di sport e solidarietà nel Parco di Monza: La Run For Life 2024 si svolgerà in due giorni, sabato 2 e domenica 3 marzo, nel suggestivo scenario del Parco di Monza ... che è molto sentito dalla comunità locale". I Fondi raccolti dalla Run For ...monza-news

"Basta vandalismi al Parco. Subito le telecamere": Il candidato sindaco Fllippo Borghi critica l’amministrazione civica "Il Viminale ha stanziato Fondi ma il Comune ha presentato pochi progetti".ilrestodelcarlino

Caivano, seimila studenti per il progetto «la giustizia adotta la scuola»: L’evento si svolgerà nell’aula magna dell’istituto superiore Francesco Morano di Caivano, sito nel cuore del Parco Verde, grazie alla collaborazione ... e doveri sia la base per una comunità fondata ...ilmattino