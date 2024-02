Flavia e Gianmarco | dopo C’è posta per te il colpo di scena – VIDEO

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) “No pasa nada' , ricordate questa mitica frase pronunciata a C' èper te? Faceva parte della storia trae lei,aver visto il fidanzato ' pentito' ha comunque chiuso la busta.C' èper te ildiI fan di C’èper Te si sono immediatamente affezionati a entrambi, seguendo le loro vite sui social network con crescente interesse per il destino della loro storia d’amore. Inizialmente, sembrava che lei avesse il controllo della situazione. Tuttavia, la notizia del loro ritorno di fiamma è giunta solo poche ore fa, confermando le speranze dei loro sostenitori.ha colto l' occasione per scherzare sulla sua ...

La seconda puntata di questa edizione di C’è Posta per Te ha lasciato il pubblico a bocca aperta, con Flavia e Gianmarco come protagonisti di un racconto ... (anticipazionitv)

Vi ricordate di Flavia e Gianmarco di C'è posta per te? Sono tornati di nuovo insieme. Ecco come l'hanno annunciato sui social L'articolo C’è posta per te, ... (novella2000)

A “C’è posta per te” un mese fa è andata in scena la storia di Gianmarco e Flavia . Il ragazzo ha provato a recuperare il rapporto con la ex fidanzata che da ... (caffeinamagazine)

C'è Posta Per Te, Flavia e Gianmarco tornano insieme dopo il "No pasa nada": «La coerenza prima di tutto»: C'è Posta Per Te è uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico italiano che, il sabato sera, non vede l'ora di seguire e appassionarsi alle storie raccontate ...leggo

C’è posta per te, Flavia e Gianmarco sono tornati insieme: reazioni: La coppia, nota per la frase "no pasa nada", ecco che ufficializza il ritorno di fiamma: come hanno reagito i telespettatori ...gossipetv

Vi ricordate di Flavia e Gianmarco di C’è posta per te Sono tornati di nuovo insieme. Ecco come l’hanno annunciato sui social: A C’è posta per te la loro storia è stata molto commentata e discussa, ricordate Flavia e Gianmarco di “no pasa nada” Su di loro sembrano esserci delle interessanti novità. Pare infatti che siano ...novella2000