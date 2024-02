FLASH – Drammatico incidente all’incrocio | muore un pontino di 74 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) Pubblicato il 28 Febbraio, 2024 Unstradale quello verificatosi questa mattinatra via Migliara 45 e via del Murillo, nella pianura di Sezze. Due auto si sono scontrate a forte velocità. Il bilancio dello scontro è pesantissimo: un morto e due feriti. A perdere la vita il signor A. C., queste le sue iniziali, di 74e residente a Sezze. Imponente lo spiegamenti di mezzi di soccorso con varie ambulanze, la polizia stradale, la polizia locale di Sezze ed i vigili del fuoco che ancora mentre vi scriviamo sono sul posto.