“Fiumicino civica ambiente e progresso” | nasce il gruppo di lavoro della Lista civica Ezio Sindaco”

Fiumicino , 20 febbraio 2024 – “Un apposito Albo per le botteghe storiche di Fiumicino : è questo l’obiettivo da raggiungere attraverso un apposito iter che sto ... (ilfaroonline)

Il comitato Tavoli del porto in assemblea sulla procedura di impatto ambientale: Fiumicino - In tanti hanno partecipato all’assemblea indetta dal Comitato Tavoli del Porto per informare i cittadini sullo stato della procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale relativa al porto ...civonline

Fiumicino, De Pascali (Lista civica Crescere Insieme): “Un Albo delle botteghe storiche, avviato l’iter in Commissione”: "Queste antiche attività, che rappresentano un collegamento storico e culturale con il territorio, verranno riconosciute e censite regolarmente" ...ilfaroonline

Fiumicino, il Consigliere Massimiliano Cantini è il nuovo capogruppo della “Lista civica Baccini”: Baccini: "Ho grande fiducia nelle capacità del consigliere, Massimiliano Catini, uomo e politico di grande esperienza" ...ilfaroonline